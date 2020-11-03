Тали и тельферы по доступным ценам от завода «Урал-Кран»

Здравствуйте! Добро пожаловать на официальный сайт завода «Урал-Кран», предназначенный для подбора и покупки электрической тали (тельфера). Здесь Вы найдете их подробное описание и актуальные цены.

Электрический тельфер - это надежный, современный, безопасный грузоподъемный механизм, не имеющий аналогов по скорости выполнения грузоподъемных операций, сочетающейся с удобством эксплуатации.

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Теперь Вам больше не нужно переплачивать за болгарские тали либо пытаться бесполезно экономить, покупая низкокачественные китайские аналоги. Российский тельфер серии ТЭ от завода «Урал-Кран» сегодня является лучшим сочетанием цены и качества в России!

Стоимость

Цена на электрический передвижной тельфер, обозначенная в прайс-листе, является действующей! Она указана с НДС 20%, за 1 единицу товара.

ПРАЙС-ЛИСТ

Доставка Доставка по России осуществляется ежедневно транспортной компанией Деловые Линии. Довозим до ТК - бесплатно! Для всех наших покупателей предусмотрена скидка 10% от стоимости доставки! Пункты выдачи продукции Город Адрес Челябинск ул. Городская, 63 Москва Лобненская ул., 19 Санкт-Петербург 1-й Верхний пер., 12б Новосибирск Северный проезд, 37/5 Екатеринбург Таганская ул., 61 Нижний Новгород Московское ш., 53 Казань Аделя Кутуя ул.,152 Омск Омская, 222 Самара Демократическая ул., 45а Ростов-на-Дону Малиновского ул., 4 Уфа Майкопская ул., 60 Красноярск Северное ш., 18 Пермь Промышленная ул., 108 Воронеж Торпедо ул., 45в Волгоград Гумрак, Моторная ул., 9а Краснодар ул. Александра Покрышкина, 2/13 Саратов Крымский проезд, 8 Набережные Челны Хлебный проезд, 30 Чебоксары Канашское ш., 7/1 Тюмень Коммунистическая ул., 47 Калуга Грабцевское ш.,107 Калининград Московский пр., 184 Казахстан, г. Нур-Султан Алаш ш., 22/1 Видео Фото

Как сделать заказ?

Для того чтобы приобрести нашу продукцию, отправьте заявку воспользовавшись нашей контактной почтой – tkg200@mail.ru Мы оперативно выставим счет, а после его оплаты доставим купленную продукцию до склада транспортной компании.

Мы пользуемся услугами транспортных компаний проверенных временем - Деловые Линии или КИТ.

Доставка до их филиала осуществляется нами бесплатно, а о затратах, требующихся для отправки до конкретного города РФ или страны, входящей в таможенный союз, Вы можете узнать, посетив сайт транспортной компании, например Деловые Линии.

Российский тельфер ТЭ, какие преимущества?

При изготовлении спиральной зубчатой передачи редуктора тали применялась легированная закаленная сталь.

Электрические тали серии ТЭ и ТЭЦ легко выдерживает тяжелые нагрузки, если задействован максимальный режим, допускается временная перегрузка – не более 25%.

Мощный, надежный электродвигатель с медной обмоткой обеспечивает высокий крутящий момент.

Для обеспечения хорошей износостойкости механизма тали, коробка передач редуктора лебедки содержит специальные обработанные шестерни. Благодаря наличию передачи, использующей качественные роликовые подшипники, устройство функционирует плавно, с низким коэффициентом трения.

Запас прочности крюковой подвески -150%.

Не издает шума.

Понижающий трансформатор позволяет обеспечить максимальную безопасность при управлении тельфером.

Мы гарантируем оптимальную стоимость, а товар защищен официальной гарантией.

Ежедневная отгрузка оплаченных товаров.

Мы обеспечим поставки запасных частей.

Комплектующие тали обладают неизменно высоким качеством, их сборка и упаковка осуществляется профессионалами.

Какой тельфер купить?

Здесь мы подробно расскажем о преимуществах и недостатках электрических талей, широкое присутствие которых характеризует российский рынок грузоподъемного оборудования.

Болгарские тельферы

Произведенные в Болгарии тельферы получили свою широкую популярность еще при Советском Союзе. Сейчас они встречаются во множестве стран СНГ.

Главные преимущества талей (Болгария)

Они изготовлены из надежных комплектующих, представлен широкий модельный ряд, к плюсам относится наличие взрывозащищенных исполнений.

Главный минус электрических тельферов (Болгария)

Это, прежде всего, затраты, требующиеся для их покупки. На примере рассмотрим, из чего складывается цена на болгарские тали:

100% - стоимость, установленная производителем

10% - доставка по России плюс прочие логистические издержки

18% - НДС

5% - пошлина

50% - наценка дилера (сюда уже входят налоги)

5% - рекламные затраты, возложенные на поставщика (сообщаем для тех, кто не осведомлен, что бюджет одного клика в Яндекс, за платное размещение по запросу «тельфер», составляет от 300 до 2000 рублей.)

15% - прочие издержки продавца (аренда, з/п и т.д.)

Вывод: купив тельфер, сделанный в Болгарии, Вы заплатите, как минимум, в два раза больше, чем он стоит на самом деле!

Китайский тельфер SD, MD, CD и ННВВ

Такой тельфер массово эксплуатируется во всем мире.

Он сделан китайским производителем, его отличительной особенностью является то, что подобные изделия сделаны по единому стандарту, поэтому запасные части и устройство тали у разных изготовителей одинаково.

Сложность покупки такого механизма обусловлена тем, что неизвестно какого качества Вы получите тельфер, потому что их изготовлением занимается более 500 китайских заводов. На севере страны качество хуже, вследствие чего оборудование стоит меньше, а к югу предприятия работают качественнее, соответственно, приобретение обойдется дороже.

Надежность таких электрических тельферов, конечно, меньше, чем у остальных предложенных, их придется часто ремонтировать, что влечет простой производства или торговли, но этот недостаток компенсируется их дешевизной.

Цепные электрические тельферы

Российский тельфер от завода Урал-Кран, модели ТЭЦ, являются лучшей альтернативой канатной тали, так как обладает целым рядом преимуществ, среди них:

- большая высота подъема грузов (до 120м)

- таль рекомендована для тяжёлых, интенсивных работ

- имеет возможность работать под углом до 30 градусов

- быстрый простой монтаж, не требует настройки

- минимальные затраты при использовании

- небольшие размеры, легкий вес

- конструкция зубчатой передачи исключает соскальзывание цепи

- высокая износостойкость элементов

- цепь служит дольше троса, если необходимо - легко меняется

- нет смещения груза

- бесперебойно функционирует даже при условии сурового климата

- повышен ресурс эксплуатации

- тельфер изготовлен по японской технологии

- обладает высоким уровнем безопасности

- способен работать с перегрузкой, составляющей 25% от номинальной грузоподъемности

К недостаткам данного механизма относят только чуть меньшую скорость поднимания, которая незначительно снижает оперативность обработки грузов. Данный механизм рекомендован к использованию там, где он задействован не постоянно, т.е. где нет конвейерной отгрузки или производства.

Напоминаем, что скорость поднятия у всех моделей данной разновидности составляет 8 м/мин.

Вывод. Если Вы используете таль редко, не более 30-60 минут в день, то оснащенное цепью исполнение будет лучшим решением. С подробной информацией по предлагаемому изделию Вы сможете ознакомиться, изучив соответствующий раздел.

Недорогой электрический тельфер

По праву, 1 место среди доступных талей, занимают китайские модели марки РА. Они характеризуются небольшими габаритными размерами и дешевизной. Они просты и понятны в обслуживании, а сборка и монтаж выполнимы самостоятельно, без каких-либо навыков.

Максимальная грузоподъемность данной разновидности – 1 тонна. Мы предлагаем варианты, грузоподъемностью 500 либо 1000 Кг.

В случае заинтересованности, ознакомьтесь с подробной информацией о них, просмотрев раздел Таль РА.

Чем еще можно заменить электрический тельфер?

Альтернативой тали может стать только электрическая лебедка или ручная таль. Отметим, что лебедка способна заменить тельфер только стационарного исполнения.

Что касается ручной тали, то её использование ограничено, так как движение груза по вертикали трудоёмко, следовательно, занимает много времени. Поэтому полноценно заменить тельфер подобными устройствами не получится.

Делаем выводы

Мы можем с уверенностью заявить, что сегодня у нас лучшее предложение на канатный электрический тельфер в России, качество которого не хуже аналогов из Болгарии, а стоит он значительно ниже.

Поэтому если вы хотите совершить покупку действительно качественной продукции, с официальной гарантией у надежного поставщика – выберите компанию Урал-Кран.

Как происходит доставка продукции?

Оплатив заказ, Вы получите таль, с доставкой во все населенные пункты РФ уже через короткие сроки. Ведь готовая продукция всегда имеется на нашем складе.

Бесплатная отгрузка в офис ТК осуществляется каждый день. После чего транспортники осуществляют оперативную перевозку тали (возможна отгрузка как на адрес офиса, расположенного в Вашем городе, либо по указанному Вами адресу). Необходимость второго варианта обязательно укажите, оставляя заявку.

Заказанную Вами продукцию мы доставляем по Челябинску самостоятельно, без дополнительной оплаты.

Электрический канатный тельфер: технические характеристики, чертежи, фото, описание, габаритные размеры.

Устройство

Габаритные размеры

Технические характеристики

Грузоподъемность электрического тельфера, тонн 1 2 3 5 10 Высота подъема от 6 до 36м Строительная высота (расстояние от балки до крюка) 645 754 866 1014 1350 Скорость подъема 8 м/мин Скорость перемещения 20 м/мин Двигатель подъема, кВт 2,5 3 4,5 7,5 13 Двигатель перемещения, кВт 0,4 0,4 0,4 0,8 2х0,8 Диаметр каната, мм 7,4 11 13 15,5 19 Вес, Кг 195 221 281 473 1061 Режим эксплуатации 5M Климатическое исполнение У1 (на улице/в помещении) -20 до +40С Питание 380в, трёхфазный, 50Гц Управление через понижающий трансформатор 36V Тип двутавровой балки 18-30М 24-36М 24-36М 36-45М 36-45М

Чертежи наиболее востребованных моделей

Правильная установка электрического тельфера. Как избежать ошибок?

Правильно собрать и подготовить тельфер к установке – это половина дела. Не меньшее внимание нужно уделить подготовке и проверке монорельсового пути.

Выбирайте качественный металлопрокат, двутавровую балку с индексом – М, для сооружения пути. Не используйте восстановленные балки, с видимыми повреждениями. Любой изъян профиля – это фактор, создающий риск повреждения деталей.

В обоих концах пути расположите отбойники, которые нужно сделать их из эластичного материала (резины). Это нехитрое приспособление, которое предохранит тельфер от повреждений при ударах.

Не забудьте заземлить монорельс. Применяйте только медный провод, сечение которого составляет минимум 25 миллиметров.

В случае применения стационарной тали его электрический щит допускает установку в любое удобное для Вас место. Но подвижный тельфер такой свободы не предоставит. Его при монтаже строго определена — его ставят туда, где у каретки находится «холостая» щека. Крепеж щита иным образом – небезопасен!

Внимательно проверьте концевой выключатель, которым оснащен тельфер. Это очень важный элемент, отвечающий за безопасность всей работы. Рисунок ниже иллюстрирует общий вид концевого выключателя.

Нужно убедиться что ограничитель, обозначенный цифрой 4, имеет свободный ход в обе стороны. Переключатель (цифра 2), должен обеспечивать замыкание и размыкание контактов, которые находятся под крышкой (цифра 1). Крепление флажков ограничивающих ход (цифра 3) должно быть надежно затянуто.

Обязательно проверьте корректность работы электросети. Автоматические выключатели, которые защитят Ваш тельфер от скачков напряжения и перегрузок, должны быть исправными. Отклонения рабочего напряжения от номинала не должно быть больше +/- 5%.

Смажьте тельфер и каретку сразу и залейте масло в редуктор, не забывайте повторять эту работу во время использования.

Металлический трос. Проверить его фиксацию следует перед установкой. На схеме ниже, цифрой 3 обозначен замок. Проверьте его затяжку, и оцените надежность крепления каната (1), в петли (2).

Кстати, новому канату, может потребоваться некоторое время на «притирку», а по началу, при полной размотке, канат может образовывать витки. Это легко устранить – нужно лишь ослабить зажим, и провернуть трос в нужном направлении.

Наиболее, пожалуй, главный совет – доверить установить оборудование профессионалу. Это окупится сторицей впоследствии, благодаря долгой и бес проблемной эксплуатации!

Рекомендация по нанесению смазки

Что смазываем? Как? Чем? Сколько? Редуктор Через верхнее отверстие Машинным маслом 1т 0.5кг 2т 0.6 кг 3т 0.8 кг 5т 1.2 кг 10т 1.8кг Редуктор каретки Предварительно снимаем двигатель с каретки Твердой смазкой типа "Литол" По ощущению, достаточным количеством Трос Наносим на трос Тросовой смазкой По ощущению, достаточным количеством Крюк, шестерни каретки Наносим на поверхность Твердой смазкой типа "Литол" По ощущению, достаточным объемом Колёса каретки Разбираем каретку, наносим на поверхность По ощущению, достаточным объемом

Как подобрать двутавровую балку для перемещения электрического тельфера

Любая подвижная таль предназначена для перемещения по монорельсовой металлической двутавровой балке с индексом М. Ее конструкция была специально разработана под грузоподъемные механизмы с ручным или электроприводом.

Чтобы определить самостоятельно какой должна быть толщина металлического профиля для работы тельфера, предлагаем Вам воспользоваться калькулятором расчета нагрузок. Здесь Вы сможете самостоятельно рассчитать нагрузки, чтобы подобрать необходимую опору.